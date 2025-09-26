Путин оценил значение политической стабильности в России

«Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — подчеркнул Путин.