Путин оценил значение политической стабильности в России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В сегодняшних условиях политическая стабильность в России особенно важна, россияне это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Источник: © РИА Новости

Президент в четверг поздно вечером провел в Кремле встречу с председателем ЦИК России. Обсуждались итоги единого дня голосования в 2025 году.

«Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — подчеркнул Путин.

