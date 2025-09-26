Захарова: недавние реплики Трампа — тактика переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что недавние заявления президента США Дональда Трампа представляют собой «тактик», которую американский лидер использует «для ведения переговоров», сообщает ТАСС.
Захарова охарактеризовала реплики Трампа как «политическое маневрирование».
В июне 2024 года президент России Владимир Путин говорил о готовности РФ начать переговоры по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, таких как вывод военнослужащих ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, снятие санкций с России и взятие Украиной обязательств стать нейтральной и внеблоковой страной. Некоторые другие российские политические деятели впоследствии подчеркивали, что позиция РФ по данным вопросам остается неизменной.
