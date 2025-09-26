Захарова: недавние реплики Трампа — тактика переговоров

В июне 2024 года президент России Владимир Путин говорил о готовности РФ начать переговоры по урегулированию украинского конфликта при выполнении ряда ключевых условий, таких как вывод военнослужащих ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, снятие санкций с России и взятие Украиной обязательств стать нейтральной и внеблоковой страной. Некоторые другие российские политические деятели впоследствии подчеркивали, что позиция РФ по данным вопросам остается неизменной.