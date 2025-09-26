Ричмонд
Путин обсудил с Памфиловой в Кремле итоги единого дня голосования

Президент РФ провел встречу с Председателем ЦИК вечером 25 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин обсудил с Председателем ЦИК Эллой Памфиловой итоги единого дня голосования. Их встреча прошла в Кремле поздним вечером в четверг, 25 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на встрече глава государства поблагодарил избирателей, которые, несмотря ни на что, отдают свои голоса.

«Люди понимают, насколько для России — это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность», — заявил российский лидер.

Ранее Дмитрий Песков анонсировал марафон двусторонних встреч главы государства с международными представителями.

