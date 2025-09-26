Путин обсудил с Памфиловой в Кремле итоги единого дня голосования

Президент России Владимир Путин обсудил с Председателем ЦИК Эллой Памфиловой итоги единого дня голосования. Их встреча прошла в Кремле поздним вечером в четверг, 25 сентября.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, на встрече глава государства поблагодарил избирателей, которые, несмотря ни на что, отдают свои голоса.
«Люди понимают, насколько для России — это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, — насколько важна политическая стабильность», — заявил российский лидер.
Ранее Дмитрий Песков анонсировал марафон двусторонних встреч главы государства с международными представителями.
Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше