«Единая Россия» предложит в председатели гордумы Самары Сергея Рязанова

«Единая Россия» определила кандидатов на пост председателя городской думы Самары и руководителя фракции. В спикеры партия, у которой в гордуме 30 из 37 мест, предложит Сергея Рязанова, а в руководители депутатского объединения выдвинут Евгений Абрамкин.

Такие решения были приняты в четверг, 25 сентября, на расширенном заседании президиума регионального политсовета, которое провел заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор Александр Фетисов.

Эти решения теперь должен поддержать президиум Генсовета «Единой России».

Сергей Рязанов в последние годы был зампредом думы. Евгений Абрамкин является участником СВО.

Напомним, два последних созыва в гордуме Самары председательствовал Алексей Дегтев.

