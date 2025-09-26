«Единая Россия» предложит в председатели гордумы Самары Сергея Рязанова

Такие решения были приняты в четверг, 25 сентября, на расширенном заседании президиума регионального политсовета, которое провел заместитель секретаря Самарского регионального отделения «Единой России», первый вице-губернатор Александр Фетисов.
Эти решения теперь должен поддержать президиум Генсовета «Единой России».
Сергей Рязанов в последние годы был зампредом думы. Евгений Абрамкин является участником СВО.
Напомним, два последних созыва в гордуме Самары председательствовал Алексей Дегтев.
