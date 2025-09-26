Российская Федерация добивается успеха на всех направлениях: и в военной, и в сфере обеспечения безопасности, и в экономике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Ранее российский лидер заявил, что страна добивается революционных успехов в атомной сфере. К 2030 году появится первая ядерная энергосистема с замкнутым топливным циклом, не имеющая аналогов в мире. Она будет запущена в Томской области.
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что Вооруженные силы Российской Федерации в настоящий момент продвигаются на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.