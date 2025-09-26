Путин поблагодарил Памфилову за организацию выборов

Особую благодарность президент выразил избирателям, которые, несмотря на сложную обстановку, приняли участие в голосовании. «Но прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне», — отметил Путин. Он подчеркнул, что политическая стабильность и устойчивость системы — основа успехов России в военной, экономической сферах и обеспечении безопасности.