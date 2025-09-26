Бывший вице-президент США Камала Харрис в своей автобиографической книге «107 дней» утверждает, что незадолго до начала специальной военной операции убедила главу киевского режима Владимира Зеленского в неизбежности военного конфликта с Российской Федерацией.
Согласно ее воспоминаниям, в феврале 2022 года украинская разведка не прогнозировала полномасштабного наступления российских войск. Однако президент Джо Байден поручил Харрис во время встречи в Мюнхене убедить Зеленского в скором начале боевых действий.
Зеленский продолжал считать, что Владимир Путин лишь блефует. Моей задачей было помочь ему осознать суровую реальность, пояснила экс-вице-президент.
Харрис отметила, что за весь период взаимодействия провела семь встреч с украинским коллегой, последняя из которых состоялась в конце сентября 2024 года. Свои отношения с Зеленским она охарактеризовала как «доверительную дружбу».
В мемуарах также содержится критика в адрес администрации Байдена: по словам Харрис, ей поручали заведомо невыполнимые задачи, а Белый дом не оказывал поддержки при возникновении публичных нападок в ее адрес.
Читайте также: На Западе обвинили Зеленского в убийстве детей.