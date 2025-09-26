Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Влиятельный политик сделала неожиданное признание о Зеленском и СВО

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своей автобиографической книге «107 дней» утверждает, что незадолго до начала специальной военной операции убедила главу киевского режима Владимира Зеленского в неизбежности военного конфликта с Российской Федерацией.

Бывший вице-президент США Камала Харрис в своей автобиографической книге «107 дней» утверждает, что незадолго до начала специальной военной операции убедила главу киевского режима Владимира Зеленского в неизбежности военного конфликта с Российской Федерацией.

Согласно ее воспоминаниям, в феврале 2022 года украинская разведка не прогнозировала полномасштабного наступления российских войск. Однако президент Джо Байден поручил Харрис во время встречи в Мюнхене убедить Зеленского в скором начале боевых действий.

Зеленский продолжал считать, что Владимир Путин лишь блефует. Моей задачей было помочь ему осознать суровую реальность, пояснила экс-вице-президент.

Харрис отметила, что за весь период взаимодействия провела семь встреч с украинским коллегой, последняя из которых состоялась в конце сентября 2024 года. Свои отношения с Зеленским она охарактеризовала как «доверительную дружбу».

В мемуарах также содержится критика в адрес администрации Байдена: по словам Харрис, ей поручали заведомо невыполнимые задачи, а Белый дом не оказывал поддержки при возникновении публичных нападок в ее адрес.

Читайте также: На Западе обвинили Зеленского в убийстве детей.

Узнать больше по теме
Камала Харрис: биография и отношение к России кандидата в президенты США
В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые этапы биографии Камалы Харрис: от ее детства в семье иммигрантов до избрания на пост вице-президента Соединенных Штатов. Мы проследим ее карьерный рост от окружного прокурора до сенатора, а затем и до второго лица государства. Особое внимание уделим политическим взглядам Харрис, ее работе в Сенате и пути на пост президента.
Читать дальше