Раскрыто, сколько участников СВО победило на последних выборах

На последних выборах, которые состоялись в сентябре, были избраны свыше 1000 участников СВО. Об этом заявил глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Памфилова особо отметила, что в этом году почти не было отказов по выборам среди участников СВО.

«Эти цифры еще не звучали нигде, то есть они новые, последние. У нас выдвигались 1663 кандидата — участников СВО, из них избраны 1035. Отказов практически не было», — заявила Памфилова. Ее слова приводит сайт Кремля.

В состав избранных входят представители следующих политических сил: от партии «Единая Россия» — 882 человека, от КПРФ — 23, от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — За правду» — по 20 кандидатов, от партии «Новые люди» — шесть, от «Партии пенсионеров» — три. Кроме того, от республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» прошли два кандидата, по одному представителю получили «Партия роста» и «Гражданская платформа», а также 77 мандатов заняли самовыдвиженцы.

