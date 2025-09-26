Раскрыто, сколько участников СВО победило на последних выборах

В состав избранных входят представители следующих политических сил: от партии «Единая Россия» — 882 человека, от КПРФ — 23, от ЛДПР и партии «Справедливая Россия — За правду» — по 20 кандидатов, от партии «Новые люди» — шесть, от «Партии пенсионеров» — три. Кроме того, от республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» прошли два кандидата, по одному представителю получили «Партия роста» и «Гражданская платформа», а также 77 мандатов заняли самовыдвиженцы.