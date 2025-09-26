Путин объяснил, почему в России особенно важно укреплять политическую систему

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ укрепляют политическую систему в стране.
Устойчивость и стабильность политической системы особенно важны в современных условиях, сказал Путин в ходе встречи с руководителем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой в Кремле.
Путин поблагодарил российских избирателей, принимающих участие в выборах.
Читайте материал «Захарова: недавние реплики Трампа — тактика переговоров».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше