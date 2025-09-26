Ричмонд
Путин объяснил, почему в России особенно важно укреплять политическую систему

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ укрепляют политическую систему в стране.

Устойчивость и стабильность политической системы особенно важны в современных условиях, сказал Путин в ходе встречи с руководителем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой в Кремле.

Путин поблагодарил российских избирателей, принимающих участие в выборах.

Читайте материал «Захарова: недавние реплики Трампа — тактика переговоров».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

