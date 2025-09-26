Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин указал, что в БДИПЧ ОБСЕ не защищают права россиян

Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Он отметил, что организация не защищает права российских граждан.

«Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — отметил Путин в беседе с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая указала на проблему.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также высказался о проблемах в деятельности ОБСЕ. На встрече с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу он подчеркнул, что основные принципы ОБСЕ грубо нарушаются и не соблюдаются. По словам Лаврова, организация отклоняется от своих изначальных целей, что вызывает вопросы у российской стороны.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше