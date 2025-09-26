Путин указал, что в БДИПЧ ОБСЕ не защищают права россиян

Президент России Владимир Путин назвал нелепой ситуацию с членством страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Он отметил, что организация не защищает права российских граждан.
«Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — отметил Путин в беседе с главой ЦИК Эллой Памфиловой, которая указала на проблему.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров также высказался о проблемах в деятельности ОБСЕ. На встрече с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу он подчеркнул, что основные принципы ОБСЕ грубо нарушаются и не соблюдаются. По словам Лаврова, организация отклоняется от своих изначальных целей, что вызывает вопросы у российской стороны.