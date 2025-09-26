«Ну Бог с ними!» Путин резко высказался об отказе ОБСЕ защищать права россиян

«Вы правы! Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — сказал Путин на замечание Памфиловой о том, что БДИПЧ ОБСЕ не выполняет своих обязательств по защите прав граждан РФ.
Ранее Захарова потребовала от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дать оценку недопуску российских наблюдателей на выборы в Молдавии. Представитель МИД РФ подчеркнула, что в противном случае БДИПЧ придётся навсегда распрощаться с ролью «объективного» института международного наблюдения за выборами.
