«Ну Бог с ними!» Путин резко высказался об отказе ОБСЕ защищать права россиян

Президент России Владимир Путин заявил во время встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле, что участие страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ выглядит нелепо. Он согласился с мнением собеседницы о том, что организация не защищает права россиян.

Источник: Life.ru

«Вы правы! Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну Бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — сказал Путин на замечание Памфиловой о том, что БДИПЧ ОБСЕ не выполняет своих обязательств по защите прав граждан РФ.

Ранее Захарова потребовала от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дать оценку недопуску российских наблюдателей на выборы в Молдавии. Представитель МИД РФ подчеркнула, что в противном случае БДИПЧ придётся навсегда распрощаться с ролью «объективного» института международного наблюдения за выборами.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

