Путин оценил «репетицию» выборов в Госдуму

«Система за эти годы, кстати, поднаторела. Она стала невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной. Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии. Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов», — не без гордости рассказала глава ЦИК.