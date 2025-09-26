Путин оценил «репетицию» выборов в Госдуму

Президент Владимир Путин проверил прозрачность выборов в России.
Президент Владимир Путин оценил единый день голосования — «репетицию» перед выборами в Госдуму в 2026 году. Глава ЦИК Элла Памфилова на встрече в Кремле 26 сентября доложила об итогах ЕДГ. Как объяснил URA.RU глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, Путину было важно, чтобы все прошло прозрачно и легитимно, а политическая система была стабильна.
В начале встречи Памфилова сообщила, что избирательная кампания «прошла на удивление спокойно». Выборы приходится проводить в экстремальных ситуациях, но в ЦИК научились это делать, отметила она.
Уровень доверия к выборам растет, отметила ПамфиловаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
«Система за эти годы, кстати, поднаторела. Она стала невероятно устойчивой и в то же время очень динамичной. Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии. Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов», — не без гордости рассказала глава ЦИК.
Отдельно Памфилова остановилась на «волне» участников СВО. Из 1663 кандидатов избрались 1035, привела она последние цифры.
Глава государства поблагодарил главу ЦИК и ее коллег за работу в непростых условиях. «Все люди на своих местах работают, исполняют свой долг», — заявил Путин. Но прежде всего нужно благодарить избирателей, которые приходят на участки и отдают свои голоса за кандидатов, подчеркнул президент.
Путин всегда анализирует выборы с точки зрения главного критерия — законности, считает Сергей Маркелов. Это важно для него как для лидера страны.
«Президенту нужно, чтобы все было естественно, понятно и прозрачно. Ключевое слово — легитимность. Смысл доклада Памфиловой в том, чтобы показать политическую стабильность, Путин ждал именно этого сигнала», — пояснил собеседник URA.RU.
При этом ЕДГ — это «лакмусовая бумажка» предварительной работы, а ее делали уже губернаторы, местные власти, продолжил политолог. «А не обидели ли участников СВО на выборах? Не делал ли кто-то шумные действия, подрывающие легитимность? Это все ответственность регионов. Сейчас каких-то больших ЧП, расшатываний не было», — отметил Маркелов.
На выборах в Госдуму возрастает ответственность партий. Президент уже успел их настроить на плодотворную работу во время встречи с лидерами парламентских фракций 18 сентября.