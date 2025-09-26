Ричмонд
Шор назвал себя будущим премьером Молдавии

Политик Шор назвал себя будущим премьером Молдавии.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока «Победа» Илан Шор заявил в интервью РИА Новости, что готов возглавить правительство страны и управлять без внешнего влияния.

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября. В решении указано, что у блока были «финансовые нарушения», а также «несоответствия в документах». Представители оппозиции назвали это политической расправой по заказу президента Майи Санду и попыткой устранить главного конкурента власти. Снятие с выборов стало беспрецедентным шагом: за блоком «Победа» стояли несколько регионов и значительная часть электората.

«Я всегда говорил: я самодостаточный человек, самодостаточный бизнесмен и будущий премьер-министр Молдавии. Я смогу прокормить страну, потому что у меня есть опыт и понимание экономики. В отличие от Майи Санду у меня нет хозяев за границей, которые диктуют решения. Все решения я принимаю сам исходя из интересов граждан», — сказал он.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

