Польша будет добиваться включения в программу НАТО Nuclear Sharing

«Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков», — цитирует заявление Навроцкого «Интерфакс».
Польский лидер отметил, что размещение ядерного оружия на территории страны не приведет к конфликтам, а, напротив, усилит обороноспособность Польши.
По программе Nuclear Sharing американское ядерное оружие планируется разместить на территориях европейских стран. В их число вошли Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. Кроме США, своими ядерными арсеналами в альянсе располагают Франция и Великобритания.