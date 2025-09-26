Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша будет добиваться включения в программу НАТО Nuclear Sharing

Польский лидер Кароль Навроцкий объявил о намерении добиваться участия страны в программе НАТО Nuclear Sharing, которая подразумевает размещение и хранение ядерного арсенала в Европе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Обладание ядерным оружием и присоединение к Nuclear Sharing стали бы хорошим решением для безопасности поляков», — цитирует заявление Навроцкого «Интерфакс».

Польский лидер отметил, что размещение ядерного оружия на территории страны не приведет к конфликтам, а, напротив, усилит обороноспособность Польши.

По программе Nuclear Sharing американское ядерное оружие планируется разместить на территориях европейских стран. В их число вошли Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды и Турция. Кроме США, своими ядерными арсеналами в альянсе располагают Франция и Великобритания.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше