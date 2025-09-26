Следующий этап — выборы в Госдуму: Татарстан готовится к кампании-2026

«Услуга потихоньку приживается, так же как и сервис “Мобильный избиратель”. Предлагаю и здесь не останавливаться. Ведь это все работает, как и надомное голосование. Раньше люди шли в избирательные комиссии, писали заявление от руки, их регистрировали, потом комиссия принимала решение и подтверждала, что придут на дом для голосования. Сейчас достаточно в личном кабинете сделать заявку и получить подтверждение», — заметил председатель ЦИК.