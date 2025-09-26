Следующий этап — выборы в Госдуму: Татарстан готовится к кампании-2026

Итоги выборов 2025 года в Татарстане стали основой для новой кампании. Какой опыт может быть использован, рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на встрече со СМИ и волонтерами, пишет ИА «Татар-информ».
Самая массовая избирательная кампания.
Состоявшиеся 14 сентября выборы в Татарстане стали самой массовой избирательной кампанией в современной истории Татарстана, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев на встрече со СМИ и волонтерами.
Он напомнил, что важным событием стали первые выборы Раиса в республике, где почти 2 млн избирателей отдали голоса за Рустама Минниханова.
Более 53 тыс. избирателей участвовали в выборах в Мелекесском округе.
На муниципальных выборах на 7,5 тыс. мандатов претендовали более 11,4 тыс. кандидатов. В результате депутатами районных и городских советов избраны представители семи политических партий. Кондратьев отметил, что среди депутатов есть ветераны специальной военной операции (СВО).
Эксперимент с «Точкой выбора» показал эффективность.
К информированию татарстанцев и СМИ о выборах в этом году подошли по-новому. Летом возле экстрим-парка «Урам» в Казани заработал информационный центр «Точка выбора», в котором проходили брифинги с председателем ЦИК РТ и приглашенными гостями. Например, главой Минцифры РТ Айратом Хайруллиным и руководителем Минтруда и соцразвития республики Эльмирой Зариповой.
«Провели такой эксперимент. Мы старались каждую неделю по несколько брифингов проводить в этом информационном центре, приглашали топ-спикеров, старались, чтобы были первые лица», — прокомментировал работу «Точки выбора» Кондратьев.
Именно информирование жителей республики является базой для высокой явки избирателей на прошедших выборах. Она составила практически 76%.
За все время работы информационного центра «Точка выбора» его посетили около 150 журналистов различных изданий, телекомпаний и радиостанций. Они освещали 11 брифингов для СМИ.
Кондратьев сообщил, что в дальнейшем площадка под названием «Точка выбора» продолжит работать.
«Будем использовать эти информационные возможности и передавать из одной избирательной кампании в другую», — сказал Кондратьев.
В информационном центре также консультировали горожан об осенних выборах. В среднем в день «Точку выбора» посещали 20−30 человек.
Были не только брифинги и консультации избирателей: в центре состоялось около 40 событий. Это кинопоказы, мастер-классы, открытые спортивные и танцевальные тренировки, в которые интегрировали тему выборов. Всего этого бы не случилось без помощи, их участвовало около 100 человек.
Портал Госуслуг собрал всеобъемлющую информацию о выборах.
Всю нужную информацию о выборах можно было найти на портале госуслуг, что стало новшеством и удобством этой избирательной кампании. Там была собрана информация о кандидатах, политических партиях, участниках голосования, о возможностях голосования.
В этом году ЦИК России запустил новый проект «Волонтер на избирательном участке». От Татарстана в нем приняли участие 150 человек. В их обязанности входила помощь маломобильным и пожилым гражданам.
«Услуга потихоньку приживается, так же как и сервис “Мобильный избиратель”. Предлагаю и здесь не останавливаться. Ведь это все работает, как и надомное голосование. Раньше люди шли в избирательные комиссии, писали заявление от руки, их регистрировали, потом комиссия принимала решение и подтверждала, что придут на дом для голосования. Сейчас достаточно в личном кабинете сделать заявку и получить подтверждение», — заметил председатель ЦИК.
По мнению Кондратьева, новый опыт с волонтерами и возможностями портала госуслуг будет использован и в будущем. Он не исключил, что в следующих избирательных кампаниях «ресурсы цифровых помощников будут использоваться все шире».
В будущем году Татарстан будет выбирать депутатов Госдумы.
ЦИК Татарстана уже приступил к подготовке следующих выборов. В 2026 году запланированы выборы депутатов Государственной Думы. До конца этого года в республике будут сформированы территориальные избирательные комиссии (ТИК).
«Ведется огромная работа в этом направлении ведется. Мы понимаем, что от профессионального подхода членов комиссии зависит вся избирательная кампания», — подчеркнул он. А пока ТИКи сдают отчеты о прошедших выборах.
Кондратьев заявил, что жители Татарстана со всей ответственностью подходят к выборам, голосуют всей семьей. Он выразил надежду, что и выборы депутатов Госдумы пройдут успешно.