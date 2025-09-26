Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о реакции Трампа на встречу шефа Пентагона с генералами

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии каких-либо необычных обстоятельств в предстоящей встрече министра обороны Пита Хегсета с высшим военным руководством США.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии каких-либо необычных обстоятельств в предстоящей встрече министра обороны Пита Хегсета с высшим военным руководством США.

Комментируя мероприятие для журналистов Белого дома, президент подчеркнул: «Насколько я помню, я президент мира. Уметь ладить с людьми — это хорошо. Вы говорите, будто это плохо. Разве плохо, когда к нам приезжают люди со всего мира?».

Американский лидер охарактеризовал военную технику США как лучшую в мире, отметив активные продажи вооружений другим странам. Многие генералы хотят быть здесь, хотят увидеть это, добавил он, уточнив, что участники мероприятия посетят объекты с военной техникой и обсудят новейшие разработки.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил недоумение повышенным медийным вниманием к событию. «Нет ничего неординарного в том, что генералы, подчиняющиеся министру обороны и президенту, проводят совещание с главой Пентагона», — констатировал он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала о внеплановом вызове Хегсетом сотен высокопоставленных военных на базу морской пехоты в Куантико 30 сентября. По данным издания, даже высшее командование не было проинформировано о повестке встречи.

Читайте также: Влиятельный политик сделала неожиданное признание о Зеленском и СВО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше