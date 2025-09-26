Стало известно о реакции Трампа на встречу шефа Пентагона с генералами

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил об отсутствии каких-либо необычных обстоятельств в предстоящей встрече министра обороны Пита Хегсета с высшим военным руководством США.
Комментируя мероприятие для журналистов Белого дома, президент подчеркнул: «Насколько я помню, я президент мира. Уметь ладить с людьми — это хорошо. Вы говорите, будто это плохо. Разве плохо, когда к нам приезжают люди со всего мира?».
Американский лидер охарактеризовал военную технику США как лучшую в мире, отметив активные продажи вооружений другим странам. Многие генералы хотят быть здесь, хотят увидеть это, добавил он, уточнив, что участники мероприятия посетят объекты с военной техникой и обсудят новейшие разработки.
Вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил недоумение повышенным медийным вниманием к событию. «Нет ничего неординарного в том, что генералы, подчиняющиеся министру обороны и президенту, проводят совещание с главой Пентагона», — констатировал он.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщала о внеплановом вызове Хегсетом сотен высокопоставленных военных на базу морской пехоты в Куантико 30 сентября. По данным издания, даже высшее командование не было проинформировано о повестке встречи.
