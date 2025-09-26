Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Для России сегодня втройне важна политическая стабильность внутри страны

Президент России Владимир Путин подчеркнул особую важность политической стабильности в стране в нынешней ситуации. Граждане это прекрасно понимают, заметил глава государства на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой в Кремле.

Источник: Life.ru

«Прежде всего, конечно, мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии. Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, насколько важна политическая стабильность, устойчивость нашей политической системы и внутриполитической ситуации», — сказал Путин.

Встреча, посвящённая итогам единого дня голосования 2025 года, состоялась в Кремле поздно вечером 25 сентября.

Напомним, что вчера у Путина был достаточно загруженный день. Изначально глава государства побывал на ВДНХ, где проходит международный форум World Atomic Week. После этого российский лидер начал встречи в Кремле. Сначала он увиделся с премьер-министром Эфиопии, исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше