Памфилова: в 2025 году на ДЭГ было подано рекордное количество заявок

В 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) было подано рекордное количество заявлений, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Она отметила, что ДЭГ проводилось в 24 регионах страны. Несмотря на сложности со связью из-за атак БПЛА, было подано рекордное количество заявок — более 1 миллиона 700 тысяч. Явка составила 90,5%.
Ранее Памфилова сообщала, что ресурсы ДЭГ в единый день голосования в России подверглись 700 кибератакам.
В Кремле также отметили высокие результаты многих губернаторов, избранных в ходе единого дня голосования.
Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше