Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Памфилова: в 2025 году на ДЭГ было подано рекордное количество заявок

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала президенту России Владимиру Путину о проведенном ДЭГ.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) было подано рекордное количество заявлений, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Она отметила, что ДЭГ проводилось в 24 регионах страны. Несмотря на сложности со связью из-за атак БПЛА, было подано рекордное количество заявок — более 1 миллиона 700 тысяч. Явка составила 90,5%.

Ранее Памфилова сообщала, что ресурсы ДЭГ в единый день голосования в России подверглись 700 кибератакам.

В Кремле также отметили высокие результаты многих губернаторов, избранных в ходе единого дня голосования.

Узнать больше по теме
Элла Памфилова: биография главы ЦИК, ее карьера и личная жизнь
После развала Советского Союза Памфилова стала депутатом, выступившим против боевых действий в Чечне. Затем Элла Александровна работала главным российским омбудсменом: на этом посту она развивала правозащитную сферу в РФ, пока не стала главой ЦИК. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше