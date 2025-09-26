«Площадь освобождённых территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперёд, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима (Владимира) Зеленского», — отметил Рогов.
Ранее в Министерстве обороны показали актуальную карту, на которой изображены все освобождённые в ходе спецоперации территории. К примеру, с начала 2025 года российские военнослужащие сумели освободить уже 4 714 квадратных километров.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.