Армия России освободила в ходе СВО земли площадью в 45 Парижей и идёт вперёд

Площадь земель, освобождённых Армией России в ходе выполнения задач СВО, сопоставима с территорией около 45 городов Париж — каждого площадью 105,4 квадратных километра. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

«Площадь освобождённых территорий равна примерно площади 45 Парижей. Наши войска продолжают продвигаться вперёд, освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима (Владимира) Зеленского», — отметил Рогов.

Ранее в Министерстве обороны показали актуальную карту, на которой изображены все освобождённые в ходе спецоперации территории. К примеру, с начала 2025 года российские военнослужащие сумели освободить уже 4 714 квадратных километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.