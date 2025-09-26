Каллас ответила на заявления Трампа по Украине

«Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — приводит слова Каи Каллас «Лента.ру».
Опасения, что Вашингтон намерен отстраниться от процесса урегулирования украинского кризиса, у европейских чиновников возникли после поста Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором он написал, что считает, что Киев «в состоянии бороться и вернуть себе всю Украину». Политик уточнил, что сделать это украинские власти смогут при участии ЕС и НАТО. В Европе слова американского лидера расшифровали как намек на то, что Белый дом снимает с себя ответственность за разрешение конфликта.