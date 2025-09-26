Ричмонд
Каллас ответила на заявления Трампа по Украине

Европа не в состоянии в одиночку отвечать за урегулирование конфликта на Украине без поддержки США. Так глава Евродипломатии Кая Каллас прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Киев способен вернуть территории при помощи НАТО и Евросоюза, пишет Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности акцентировала внимание на том, что «Европа не может в одиночку нести бремя войны на Украине», пишет Politico. Она напомнила президенту США о его планах по урегулированию противостояния Москвы и Киева.

«Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — приводит слова Каи Каллас «Лента.ру».

Глава евродипломатии добавила, что конфликт на Украине не может быть «виной» Евросоюза, а НАТО включает в себя не только страны Европы, но и США. Она выразила надежду, что Трамп, говоря о том, что Украина сможет вернуть себе земли с поддержкой НАТО, имеет в виду и участие Америки.

Опасения, что Вашингтон намерен отстраниться от процесса урегулирования украинского кризиса, у европейских чиновников возникли после поста Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором он написал, что считает, что Киев «в состоянии бороться и вернуть себе всю Украину». Политик уточнил, что сделать это украинские власти смогут при участии ЕС и НАТО. В Европе слова американского лидера расшифровали как намек на то, что Белый дом снимает с себя ответственность за разрешение конфликта.

