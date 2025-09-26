Каллас ответила на заявления Трампа по Украине

Опасения, что Вашингтон намерен отстраниться от процесса урегулирования украинского кризиса, у европейских чиновников возникли после поста Дональда Трампа в соцсети Truth Social, в котором он написал, что считает, что Киев «в состоянии бороться и вернуть себе всю Украину». Политик уточнил, что сделать это украинские власти смогут при участии ЕС и НАТО. В Европе слова американского лидера расшифровали как намек на то, что Белый дом снимает с себя ответственность за разрешение конфликта.