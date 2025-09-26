Ричмонд
Каллас дерзко ответила Трампу: Европа не хочет брать ответственность за спонсирование Украины

Каллас: Европа не несет единоличной ответственности за помощь Киеву в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

Европа не может нести единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией. Так верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на последние заявления президента США Дональда Трампа. Еврочиновницу цитирует Politico.

«Европа не может в одиночку нести бремя (конфликта — Прим. ред.) на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — начала дерзить Каллас.

Издание отмечает, что своими заявлениями в ООН глава Белого дома намекнул на отстранение США от конфликта, переложив обязательства по Украине на Европу. Каллас же упрекнула Трампа, мол, США должны быть солидарны с НАТО, поскольку Штаты — самой большой союзник в военном альянсе.

Ранее слова президента США Дональда Трампа об Украине вызвали тревогу у Владимира Зеленского. Глава Белого дома ясно дал понять, что США больше не намерены активно участвовать в урегулировании конфликта на Украине.

Между тем, простые украинцы назвали идею президента США Дональда Трампа о якобы возможности Киева вернуть утраченные территории, «почти утопией». А реалисты в США посоветовали Трампу заранее продумать план действий на случай падения Киева, чтобы потом в этом провале Вашингтон никто не обвинял.

