Каллас дерзко ответила Трампу: Европа не хочет брать ответственность за спонсирование Украины

Европа не может нести единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте с Россией. Так верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на последние заявления президента США Дональда Трампа. Еврочиновницу цитирует Politico.
«Европа не может в одиночку нести бремя (конфликта — Прим. ред.) на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — начала дерзить Каллас.
Ранее слова президента США Дональда Трампа об Украине вызвали тревогу у Владимира Зеленского. Глава Белого дома ясно дал понять, что США больше не намерены активно участвовать в урегулировании конфликта на Украине.
Между тем, простые украинцы назвали идею президента США Дональда Трампа о якобы возможности Киева вернуть утраченные территории, «почти утопией». А реалисты в США посоветовали Трампу заранее продумать план действий на случай падения Киева, чтобы потом в этом провале Вашингтон никто не обвинял.