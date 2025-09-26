Каллас дерзко ответила Трампу: Европа не хочет брать ответственность за спонсирование Украины

«Европа не может в одиночку нести бремя (конфликта — Прим. ред.) на Украине. Это особенно верно, если учесть обещание президента Трампа положить конец боевым действиям. Именно он пообещал остановить конфликт. Поэтому ответственность за это не может лежать на нас», — начала дерзить Каллас.