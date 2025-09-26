КПРФ во Владивостоке запретили проводить митинг с обсуждением «социально-значимых проблем»

Приморское отделение КПРФ получило отказ в проведении митинга на Привокзальной площади Владивостока 4 октября, который планировалось посвятить памяти трагичных событий, связанных с расстрелом Дома Советов в 1993 году, и обсуждению общественно-значимых проблем. В депертаменте внутренней политики края формулировку цели сочли слишком «размытой», сообщает ИА PrimaMedia.
Митинг заявлялся как мероприятие памяти событий
В партии пояснили, что на подобных акциях участники могут поднимать актуальные социальные темы, в том числе вопросы тарифов или утилизационного сбора.
«У нас часто бывает практика, что участники митингов поднимают актуальные социальные вопросы. В том числе это могут быть тарифы или утилизационный сбор. Мы изначально не ставили такую тему как цель, но если бы кто-то её поднял, мы, конечно, обсудили бы этот вопрос», — подчеркнул первый секретарь крайкома КПРФ, депутат ЗС ПК Евгений Ляшенко.
Он также отметил, что партия все равно отметит память защитников Дома Советов. Только это будут более камерные мероприятия «среди товарищей». Планируется и возложить цвету к памятнику Владимиру Ленину на Привокзальной площади.
«Как минимум, возложение цветов мы со своими товарищами точно проведем, потому что пока что у нас по закону Российской Федерации возвожение цветов еще не запрещено», — отметил коммунист.