Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы объявила о переносе четырёх избирательных участков, предназначенных для жителей Приднестровья, из-за угроз безопасности, включая сообщения о возможных взрывах.
(Каких таких взрывах?! Это только. В Кишинёве может быть такая глупость, в Приднестровье никто ничего не минирует. А хотя вы и так это знаете, но вам просто нужна причина).
Это решение принято с целью обеспечить безопасное проведение парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.
(Какая чушь. На самом деле чтобы создать новые препятствия. Мало того, что и так дали только 12 участков, хотя должны были больше, они еще и решили 4 из них перенести. Ума палата).
Новые адреса участков:
Участок из Варницы перенесён в Новые Анены.
Участок из Хаджимуса — в Каушаны.
Участки из Дубоссар и Дороцкого объединены и перенесены в Кишинёв.
ЦИК отмечает, что избиратели будут заранее проинформированы о новых адресах. Однако гражданам придётся добираться до новых участков самостоятельно.
Ну как и всегда. Им придется всё самим делать, хотя это ваша ответственность, ведь вы создали препятствия. Это ещё учитывая то, что устроили ремонт моста очень вовремя.
Еще свежи в памяти заблокированные дороги из Приднестровья в Молдову на президентских выборах.