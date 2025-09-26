Ричмонд
Власти Молдовы закрыли 4 участка в Приднестровье: Жителям левобережья предлагают прорываться на правый берег через заблокированные мосты и дороги

Участки для голосования Санду и ПАС якобы перенесли на правый берег, но учитывая заблокированные мосты и дороги, люди не смогут добраться до избирательных участков.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы объявила о переносе четырёх избирательных участков, предназначенных для жителей Приднестровья, из-за угроз безопасности, включая сообщения о возможных взрывах.

(Каких таких взрывах?! Это только. В Кишинёве может быть такая глупость, в Приднестровье никто ничего не минирует. А хотя вы и так это знаете, но вам просто нужна причина).

Это решение принято с целью обеспечить безопасное проведение парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

(Какая чушь. На самом деле чтобы создать новые препятствия. Мало того, что и так дали только 12 участков, хотя должны были больше, они еще и решили 4 из них перенести. Ума палата).

Новые адреса участков:

Участок из Варницы перенесён в Новые Анены.

Участок из Хаджимуса — в Каушаны.

Участки из Дубоссар и Дороцкого объединены и перенесены в Кишинёв.

ЦИК отмечает, что избиратели будут заранее проинформированы о новых адресах. Однако гражданам придётся добираться до новых участков самостоятельно.

Ну как и всегда. Им придется всё самим делать, хотя это ваша ответственность, ведь вы создали препятствия. Это ещё учитывая то, что устроили ремонт моста очень вовремя.

Еще свежи в памяти заблокированные дороги из Приднестровья в Молдову на президентских выборах.