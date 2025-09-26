В Беларуси с 1 октября произойдет ряд изменений. Рассказываем подробности

В случае, если гражданин попал в список тех, кто не занят в экономике и он является собственником квартир (от количества не зависит), то в отношении всех квартир и всего объема потребляемых услуг будут применять экономически обоснованные тарифы.
Помимо этого, изменения коснутся административных процедур для получения льгот, перерасчетов некоторых услуг, а также освобождения от оплаты технического обслуживания лифта и электроэнергии на работу лифта. За оформлением льгот и перерасчетов обращаться в том числе сможет и собственник, и наниматель жилья, то есть кто непосредственно должен вносить плату за ЖКУ. Кроме того, белорусов ждет увеличение срока обращения за перерасчетом платы за некоторые коммунальные услуги. Сейчас это семь дней, но станет до 30 дней.
В октябре изменится и порядок возврата платежей в ЕРИП. Новшество коснется правил совершения возвратов физическим лицам-плательщикам посредством платежной системы в едином расчетном и информационном пространстве. Изменения связаны с расширением функционала. Так, будут доступны два способа возврата: на счет плательщика, с которого проводился платеж, на основании номера операции в ЕРИП и на иной счет согласно реквизитам, предоставленным плательщиком производителю услуг. Возврат осуществляется путем взаимозачета обязательств оператора по расчетам с производителем услуг по принятым в его пользу платежам и обязательств производителя по возврату денежных средств плательщикам.
К тому же с 1 октября увеличатся денежные нормы расходов на школьное питание. Как отметили в Минобразования, рост произойдет на 5% для обучающихся общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования. В ведомстве пояснили, что повышение финансирования даст возможность использовать более разнообразные, натуральные и качественные продукты, которые соответствуют современным требованиям к рациону детей.