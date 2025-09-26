В Беларуси с 1 октября произойдет ряд изменений. Рассказываем подробности

Помимо этого, изменения коснутся административных процедур для получения льгот, перерасчетов некоторых услуг, а также освобождения от оплаты технического обслуживания лифта и электроэнергии на работу лифта. За оформлением льгот и перерасчетов обращаться в том числе сможет и собственник, и наниматель жилья, то есть кто непосредственно должен вносить плату за ЖКУ. Кроме того, белорусов ждет увеличение срока обращения за перерасчетом платы за некоторые коммунальные услуги. Сейчас это семь дней, но станет до 30 дней.