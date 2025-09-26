Дмитрий Демешин оценил восстановление подшефного города Дебальцево в ДНР

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе своей очередной командировки в Донецкую Народную Республику посетил подшефный город Дебальцево, где оценил ход восстановления ряда объектов, которым занимаются специалисты из нашего региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации пресс-службы краевого правительства, глава региона осмотрел уже восстановленный бассейн ФСК «Локомотив», который был сдан в эксплуатацию весной текущего года, а также прилегающую к нему площадку — там сейчас идёт подготовка к строительству нового модульного спортивного сооружения. Специалисты демонтировали аварийную пристройку и разрушенный фундамент, занимаются обустройством котлована.
Проинспектировал Дмитрий Демешин школу дебальцевскую школу № 5 — здесь Хабаровский край помог отремонтировать спортивный зал. Губернатор отметил, что работы были проведены качественно, а помещение преобразилось. Также глава региона оценил ремонт в одном из пострадавших от обстрелов ВСУ многоквартирном жилом доме — там обновлена кровля и входные группы.
Проверил губернатор и то, как в Дебальцево восстанавливается дорожная инфраструктура. Отметим, что в 2025 году Хабаровский край вложился в реконструкцию восьми участков проезжей части общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты занимаются обустройством остановок общественного транспорта и укладкой «лежачих полицейских».
Осмотрел Дмитрий Демешин и центральную районную больницу — здесь сегодня продолжается капитальный ремонт шахты лифта с заменой всего необходимого оборудования. Во внимание губернатора также попал детский сад № 8 «Звёздочка», восстановление которого было завершено в прошлом году.
Во время объезда объектов губернатор Хабаровского края и глава округа Дебальцево обсудили реализацию планов по развитию города. Отметим, всего в этом году Хабаровский край ведет восстановительные работы на 21 объекте, ряд из них уже завершен.
— Наша помощь Дебальцево — это не просто восстановление инфраструктуры. Это вклад в будущее людей, которые живут здесь. Результаты нашей совместной работы наглядны. Будем и дальше поддерживать подшефный город. Хабаровский край вместе с вами, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Напомним, что в рамках своей командировки в ДНР глава региона навестил бойцов добровольческого отряда БАРС-8 и наградил особо отличившихся защитников Родины медалями «За доблесть в специальной военной операции». Дмитрий Демешин также передал военнослужащим багги, беспилотники, цифровые радиостанции и другое необходимое снаряжение.