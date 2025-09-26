Дмитрий Демешин оценил восстановление подшефного города Дебальцево в ДНР

По информации пресс-службы краевого правительства, глава региона осмотрел уже восстановленный бассейн ФСК «Локомотив», который был сдан в эксплуатацию весной текущего года, а также прилегающую к нему площадку — там сейчас идёт подготовка к строительству нового модульного спортивного сооружения. Специалисты демонтировали аварийную пристройку и разрушенный фундамент, занимаются обустройством котлована.