Такая информация у нас есть. Мы неоднократно говорили, что Запад имеет план втянуть Молдавию в войну. Не зря в страну с населением всего два миллиона завезли оружие на более чем полмиллиарда долларов. Им очень нужно воевать с Россией чужими руками. Им все равно, кто пойдет воевать — пенсионеры, студенты или школьники. Это не их война, и они готовы ее финансировать, лишь бы самим не мараться.