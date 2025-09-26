Губернатор Красноярского края рассказал в Правительстве РФ о метро и благоустройстве

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Красноярского края в 2025 году победили три проекта из Канска, Минусинска и Норильска. В Минусинске появится городской променад на улице Абаканской. В Норильске благоустроят территорию возле городского озера. От Канска победил проект по преображению улицы Ленина от Привокзальной до Соборной площади.