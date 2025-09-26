Губернатор Красноярского края рассказал в Правительстве РФ о метро и благоустройстве

В Министерстве строительства России состоялась встреча руководителя ведомства Ирека Файзуллина с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили развитие строительной отрасли в регионе, реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», исполнение федеральных программ и проектов, проинформировали в пресс-службе краевого кабмина.
По данным Росстата, на 1 сентября 2025 года в Красноярском крае по федеральному проекту «Жилье» ввод жилья составил 883 тысячи квадратных метров.
С 2019 года в рамках программы по расселению из аварийного жилья в регионе улучшили свои жилищные условия 23,6 тысячи человек, которые переехали с 405,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в регионе благоустроят 115 общественных пространств, работа на 81 территории уже завершилась.
Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Красноярского края в 2025 году победили три проекта из Канска, Минусинска и Норильска. В Минусинске появится городской променад на улице Абаканской. В Норильске благоустроят территорию возле городского озера. От Канска победил проект по преображению улицы Ленина от Привокзальной до Соборной площади.
За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в крае планируется создать линию метротрама в Красноярске, провести реконструкцию автодороги Раздолинск — Южно-Енисейский — Кировский, построить дорогу-дублер в Солнечном микрорайоне Красноярска.
На этой неделе в столице региона, на площади Революции, состоялся запуск тоннелепроходческого комплекса «Ирина», который проложит второй перегонный тоннель к будущей станции «Вокзальная» линии метротрамвая. Строительство красноярского метро реализуется с применением российских технологий, материалов, оборудования и новых современных инженерных решений.
Обсудили также подготовку региона к отопительному сезону, особое внимание уделили вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и планам по дальнейшему развитию территорий с учетом потребностей жителей и перспектив экономического роста региона.