Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Красноярского края рассказал в Правительстве РФ о метро и благоустройстве

В Министерстве строительства России состоялась встреча руководителя ведомства Ирека Файзуллина с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили развитие строительной отрасли в регионе, реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», исполнение федеральных программ и проектов, проинформировали в пресс-службе краевого кабмина.

Источник: Российская газета

В Министерстве строительства России состоялась встреча руководителя ведомства Ирека Файзуллина с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Стороны обсудили развитие строительной отрасли в регионе, реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», исполнение федеральных программ и проектов, проинформировали в пресс-службе краевого кабмина.

По данным Росстата, на 1 сентября 2025 года в Красноярском крае по федеральному проекту «Жилье» ввод жилья составил 883 тысячи квадратных метров.

С 2019 года в рамках программы по расселению из аварийного жилья в регионе улучшили свои жилищные условия 23,6 тысячи человек, которые переехали с 405,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в регионе благоустроят 115 общественных пространств, работа на 81 территории уже завершилась.

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Красноярского края в 2025 году победили три проекта из Канска, Минусинска и Норильска. В Минусинске появится городской променад на улице Абаканской. В Норильске благоустроят территорию возле городского озера. От Канска победил проект по преображению улицы Ленина от Привокзальной до Соборной площади.

За счет инфраструктурных бюджетных кредитов в крае планируется создать линию метротрама в Красноярске, провести реконструкцию автодороги Раздолинск — Южно-Енисейский — Кировский, построить дорогу-дублер в Солнечном микрорайоне Красноярска.

На этой неделе в столице региона, на площади Революции, состоялся запуск тоннелепроходческого комплекса «Ирина», который проложит второй перегонный тоннель к будущей станции «Вокзальная» линии метротрамвая. Строительство красноярского метро реализуется с применением российских технологий, материалов, оборудования и новых современных инженерных решений.

Обсудили также подготовку региона к отопительному сезону, особое внимание уделили вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и планам по дальнейшему развитию территорий с учетом потребностей жителей и перспектив экономического роста региона.