Трамп уверен, что Турция откажется от закупок российской нефти

«Они [страны Запада] все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят постоянно, не переставая. У нас 4,3% рост экономики в прошлом году, в позапрошлом — 4,1%. В этом будет скромнее намного с целью борьбы с инфляцией, но мы целенаправленно это делаем», — сказал он.