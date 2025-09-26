Трамп объяснил вызов сотен генералов на встречу с главой Пентагона

Глава Пентагона будет обсуждать с генералами новейшее оборудование и оборонные системы, заявил Трамп. Он охарактеризовал будущую встречу скорее как дружескую, а не политическую.
«Мы продаем оборудование другим странам, и многие генералы хотят приехать, — сказал он (цитата по Politico). — Они хотят посмотреть… они также будут посещать объекты, где находится оборудование».
