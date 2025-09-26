Трамп объяснил вызов сотен генералов на встречу с главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей встрече главы Пентагона Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами. О мероприятии сообщала The Washington Post. Источники издания заявили, что Хегсет без объяснения причин вызвал сотни высших офицеров на базу Корпуса морской пехоты США в Куантико 30 сентября.