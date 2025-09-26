В реконструкцию аэродрома Уфы планируют вложить более 5 млрд рублей

По словам премьер-министра, в аэропорту Уфы будет модернизирована инфраструктура. Кроме того, планируется организовать прямые рейсы из столицы Башкирии во все города-миллионники России. Среди других задач — восстановление рейсов на юг России, в Казахстан и Узбекистан, открытие новых маршрутов в Китай.