Меркель сделала заявление о Путине

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что находится с главой России Владимиром Путиным по разные стороны баррикад. Об этом она сказала в интервью Spiegel.

Источник: © РИА Новости

«Путин всегда смотрел на окончание холодной войны и распад Советского Союза совершенно иначе, чем я. Мы стоим по разные стороны баррикад», — сказала она.

Меркель добавила, что уже в одной из первых бесед с Путиным он сказал ей, что величайшей катастрофой XX века был распад Советского Союза. На это она ответила: «То, что ты сейчас называешь величайшей катастрофой, для меня является счастьем всей моей жизни».

Фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. «За» тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора «О Союзе суверенных республик», подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19—21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

