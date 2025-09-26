Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция в честь воссоединения Новороссии с Россией пройдёт в Хабаровске

Гостей ждут мастер-классы, русское чаепитие и народные игры.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 27 и 28 сентября пройдет акция «Русский характер», посвященная воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В субботу, 27 сентября, с 15:00 до 19:00 на стадионе имени Ленина участников ждут интерактивные площадки, выставка «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Гости смогут пообщаться с православными священниками, попробовать себя в изготовлении кукол, росписи матрёшек, плетении маскировочных сетей для СВО и народных играх. В центральной зоне будет организовано чаепитие с пирогами у русского самовара, а завершит день тематическая концертная программа с выступлением архиерейского хора Спасо-Преображенского собора.

В воскресенье, 28 сентября, с 12:00 до 14:00 программа продолжится в Центре военно-патриотического воспитания «Взлёт» на улице Радищева, 8 д. Программа будет посвящена народным играм и традиционным костюмам русского Севера. Опытные мастера проведут мастер-классы по истории и культуре России через практические занятия и игровые артели. Гости смогут изучить особенности народного костюма, а также поучаствовать в молодецких забавах.

Как отметили в комитете по внутренней политике регионального правительства, акция выполняет задачи укрепления гражданского единства, сохранения традиционных ценностей и передачи их молодому поколению.

«Русский характер» объединяет мужество, терпимость и стремление сохранять свою идентичность, открывая двери для сотрудничества и дружбы с соседями. Акция погружает в мир культуры, традиций и духовности через идентичность и черты русского народа, сообщили в ведомстве.