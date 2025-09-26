Акция в честь воссоединения Новороссии с Россией пройдёт в Хабаровске

В субботу, 27 сентября, с 15:00 до 19:00 на стадионе имени Ленина участников ждут интерактивные площадки, выставка «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Гости смогут пообщаться с православными священниками, попробовать себя в изготовлении кукол, росписи матрёшек, плетении маскировочных сетей для СВО и народных играх. В центральной зоне будет организовано чаепитие с пирогами у русского самовара, а завершит день тематическая концертная программа с выступлением архиерейского хора Спасо-Преображенского собора.