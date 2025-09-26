Акция в честь воссоединения Новороссии с Россией пройдёт в Хабаровске

В Хабаровске 27 и 28 сентября пройдет акция «Русский характер», посвященная воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В субботу, 27 сентября, с 15:00 до 19:00 на стадионе имени Ленина участников ждут интерактивные площадки, выставка «Защита суверенитета российского государства. История и современность». Гости смогут пообщаться с православными священниками, попробовать себя в изготовлении кукол, росписи матрёшек, плетении маскировочных сетей для СВО и народных играх. В центральной зоне будет организовано чаепитие с пирогами у русского самовара, а завершит день тематическая концертная программа с выступлением архиерейского хора Спасо-Преображенского собора.
В воскресенье, 28 сентября, с 12:00 до 14:00 программа продолжится в Центре военно-патриотического воспитания «Взлёт» на улице Радищева, 8 д. Программа будет посвящена народным играм и традиционным костюмам русского Севера. Опытные мастера проведут мастер-классы по истории и культуре России через практические занятия и игровые артели. Гости смогут изучить особенности народного костюма, а также поучаствовать в молодецких забавах.
Как отметили в комитете по внутренней политике регионального правительства, акция выполняет задачи укрепления гражданского единства, сохранения традиционных ценностей и передачи их молодому поколению.
«Русский характер» объединяет мужество, терпимость и стремление сохранять свою идентичность, открывая двери для сотрудничества и дружбы с соседями. Акция погружает в мир культуры, традиций и духовности через идентичность и черты русского народа, сообщили в ведомстве.