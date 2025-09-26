УФСБ рассказало об антитеррористических учениях в Перми

Речь идёт о мероприятиях, которые прошли в Орджоникидзевском районе города 24 и 25 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что региональное министерство территориальной безопасности предупреждало жителей об антитеррористических учениях, во время которой возможно проведение рассылки среди населения.