УФСБ рассказало об антитеррористических учениях в Перми

Управление ФСБ региона рассказало об антитеррористических учениях, которые прошли в Перми.
Речь идёт о мероприятиях, которые прошли в Орджоникидзевском районе города 24 и 25 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что региональное министерство территориальной безопасности предупреждало жителей об антитеррористических учениях, во время которой возможно проведение рассылки среди населения.
Утром 26 сентября 2025 года управление ФСБ по Пермскому краю рассказало, что учения завершились. Участие в них приняли представители сразу нескольких ведомств, включая правоохранительные органы и органы власти.
В ведомстве подчеркнули, что учения проводились для отработки механизмов реагирования оперативного штаба края на угрозы терроризма. Руководитель штаба, начальник УФСБ по Пермскому краю Андрей Ляпкин, подвёл итоги и определил, какие мероприятия по подготовке будут следующими.