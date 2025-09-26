ЕС отверг единоличную ответственность за помощь Украине в конфликте

После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы и НАТО может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше». «При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — написал 23 сентября Трамп.