Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете

Трамп и Мелания вернулись в Вашингтон из Нью-Йорка, где президент США участвовал в Генеральной Ассамблее ООН. Перед выступлением Трамп и первая леди Мелания Трамп застряли из-за внезапной остановки эскалатора, на котором они поднимались на встречу. После паузы Мелания стала подниматься по нерабочему эскалатору пешком, а за Трампом образовалась небольшая очередь. Эскалатор так и не начал движение, в итоге гости Генассамблеи вынуждены были двигаться вверх самостоятельно.