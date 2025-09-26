Трем министрам Новосибирской области объявлены предостережения из-за нацпроектов

Вопросы выполнения нацпроектов были рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора области Виталия Дымолазова. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, а также представители правоохранительных, контролирующих органов и региональных министерств.