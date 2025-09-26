Ричмонд
Трем министрам Новосибирской области объявлены предостережения из-за нацпроектов

Прокуратура объявила предостережения трем министрам правительства Новосибирской области.

Прокуратура Новосибирской области выявила риски срыва выполнения мероприятий ключевых национальных проектов в регионе. В результате трем профильным министрам объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушений закона.

Как сообщает надзорное ведомство, нарушения затрагивают реализацию национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Эффективная и конкурентная экономика».

«Министрам ЖКХ и энергетики Новосибирской области, цифрового развития и связи Новосибирской области, а также и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Вопросы выполнения нацпроектов были рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора области Виталия Дымолазова. В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, а также представители правоохранительных, контролирующих органов и региональных министерств.

Участники рабочей группы детально обсудили проблемы, возникшие в ходе реализации на территории области отдельных мероприятий национальных проектов. Принятые прокурорские меры направлены на своевременное устранение нарушений и недопущение срыва установленных сроков выполнения важных для региона программ.