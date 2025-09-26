Эксперты раскрыли последствия возможной атаки НАТО на самолеты РФ

Почему в НАТО обсуждают атаки на российские самолеты
Страны Североатлантического альянса обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства НАТО. Поводом для претензий стал инцидент с дронами в Польше 10 сентября, когда границы республики пересекли десятки беспилотников якобы российского происхождения. Позже в Румынии пожаловались, что якобы российский дрон залетел на территорию страны: после его обнаружения на перехват вылетели самолеты F-16, но в итоге БПЛА покинул пространство страны самостоятельно. 19 сентября Эстония заявила, что в ее воздушное пространство залетели три самолета МиГ-31 ВВС России, что опровергли в Москве. В Таллине утверждают, что всего в 2025 году российские самолеты четыре раза пересекали границы страны, сообщает RTVI.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения о «вторжении» в авиапространство НАТО безосновательными и бездоказательными, и заявил, что российская военная авиация строго соблюдает все нормы и правила полетов.
Американский президент Дональд Трамп на вопросы журналистов о том, следует ли силам НАТО сбивать российские самолеты в случае нарушения границ, ответил, что «должны». Позже глава Госдепартамента США Марко Рубио уточнил, что на самом деле Трамп имел в виду, что сбивать их не следует, если они не атакуют. Он отметил, что НАТО отвечает на вторжения перехватом самолетов.
В Европе, напротив, высказываются за жесткую реакцию на нарушения воздушного пространства НАТО. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Куперна на заседании Совета безопасности ООН заявила, что Лондон готов отстаивать границы НАТО. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что если истребитель после предупреждения о нарушении воздушного пространства не будет реагировать, то его следует сбить.
Какой ответ дает НАТО на нарушение воздушного пространства
После атаки дронов на Польшу НАТО инициировало проведение операции «Восточный часовой». Генсек альянса Марк Рютте уточнил, что в операции будут задействованы силы и средства Дании, Франции, Великобритании и ФРГ.
Главнокомандующий силами военного блока в Европе Алексус Гринкевич добавил, что самолеты и ПВО будут контролировать воздушное пространство восточного фланга — Финляндии, стран Балтии, севера Румынии, Болгарии, Польши.
Представители альянса обратили внимание, что используют военные средства в соответствии с международным правом. Бывший официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя миссию «Восточный часовой», отметила, что силы конкретных стран блока могут самостоятельно принимать решение о реакции на незаконное пересечение их границ. Так, в Латвии уже установили порядок и механизмы реагирования на нарушение воздушного пространства. В Румынии на Высшем совете национальной безопасности только обсуждают данный вопрос. Польский премьер Дональд Туск заявил о готовности Польши уничтожать истребители при пересечении границ, но уточнил, что перед этим следует обсудить целесообразность такой меры, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт. Эстония не имеет своей боевой авиации, поэтому пока ее территорию охраняют самолеты НАТО и решение об атаке на истребители будет принимать командование альянса.
Что произойдет в случае атаки НАТО на российский борт
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что гипотетический вариант атаки силами НАТО самолета РФ связан с серьезными рисками и угрозами, и в блоке это осознают. По словам собеседника RTVI, любой такой инцидент не просто осложнит двусторонние отношения, но и может повлиять на глобальную безопасность и даже «привести к открытому военному противостоянию».
«Это понимают и в НАТО, и в России. И, соответственно, стороны стараются избегать подобного рода действий», — подчеркнул эксперт.
Денисов отметил, что в случае, если какая-то страна НАТО пойдет на принцип и все же нанесет удар, то дальнейший сценарий может быть непредсказуемым.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин уточнил, что нарушения, подобные тем, о которых утверждает Эстония, связаны с техническими неточностями. Он добавил, что военный борт, который двигается в направлении балтийских стран, проходит по узкому коридору в центральной части Финского залива.
«В принципе, мы можем исходить из того, что нарушение, если оно и было, то было незначительным. Уничтожение самолета в этом случае вернет нас в худшие периоды холодной войны», — сказал он изданию RTVI.
Кашин напомнил, что во время холодной войны такие инциденты случались, но в настоящее время заинтересованных в реальной эскалации нет даже среди стран Европы, являющихся недружественными по отношению к Москве. Эксперт добавил, что если что-то произойдет с российским самолетом, то и с натовским тоже «что-то произойдет».
«Думать, что российская сторона оставит без ответа любую вооруженную провокацию против себя, было бы наивно. А возможностей нанести ответный удар на Балтике у обеих сторон будет достаточно много», — сказал Кашин.
При этом он предполагает, что в такой ситуации страны НАТО вряд ли будут действовать в соответствии с 5-й статьей альянса, которая подразумевает реакцию как в случае нападения на весь военный блок.