Эксперты раскрыли последствия возможной атаки НАТО на самолеты РФ

Представители альянса обратили внимание, что используют военные средства в соответствии с международным правом. Бывший официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, комментируя миссию «Восточный часовой», отметила, что силы конкретных стран блока могут самостоятельно принимать решение о реакции на незаконное пересечение их границ. Так, в Латвии уже установили порядок и механизмы реагирования на нарушение воздушного пространства. В Румынии на Высшем совете национальной безопасности только обсуждают данный вопрос. Польский премьер Дональд Туск заявил о готовности Польши уничтожать истребители при пересечении границ, но уточнил, что перед этим следует обсудить целесообразность такой меры, чтобы не спровоцировать серьезный конфликт. Эстония не имеет своей боевой авиации, поэтому пока ее территорию охраняют самолеты НАТО и решение об атаке на истребители будет принимать командование альянса.