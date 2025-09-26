Ричмонд
Руководителем областной станции скорой помощи в Самаре стал Евгений Гордон

В Самарской областной станции скорой помощи сменилось руководство.

Источник: соцсети

Стало известно, кто возглавил Самарскую областную станцию скорой помощи. Министр здравоохранения региона Андрей Орлов подписал о назначении на эту должность Евгения Гордона.

«Евгений Олегович имеет три высших образования, является ветераном боевых действий с более чем 27 летним стажем службы в правоохранительных органах», — так охарактеризовали нового руководителя в медучреждении.

Ранее Евгений Гордон возглавлял областной центр медицины катастроф и городскую станцию скорой помощи в Самаре, работал в территориальном фонде ОМС Самарской области.

Напомним, что Раймонда Чернуху, который ранее был главой областной станции скорой помощи, задержали в мае 2025 года по подозрению в получении взятки.