Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио

«Была конструктивная атмосфера, действительно рабочая. Действительно обсуждалась повестка по итогам Анкориджа с упором на ситуацию вокруг Украины, с констатацией, опять же, в развитие тех пониманий, которые имелись на Аляске, поиска путей мирного урегулирования… Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Так что, да, была конструктивная рабочая атмосфера», — сказала она.