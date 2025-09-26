Ричмонд
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке 24 сентября прошли в конструктивной и рабочей атмосфере, была рассмотрена двухсторонняя повестка отношений, сообщила в интервью ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Источник: РБК

«Была конструктивная атмосфера, действительно рабочая. Действительно обсуждалась повестка по итогам Анкориджа с упором на ситуацию вокруг Украины, с констатацией, опять же, в развитие тех пониманий, которые имелись на Аляске, поиска путей мирного урегулирования… Была рассмотрена в широком смысле повестка двусторонних отношений. Так что, да, была конструктивная рабочая атмосфера», — сказала она.

Лавров и Рубио встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН, их беседа продлилась чуть менее часа.

После встречи Госдеп и МИД России раскрыли детали разговора. Рубио на встрече призвал Москву предпринять «значимые шаги» для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт.

В российском МИД сообщили, что во время разговора Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться выработанной лидерами России и США линии, в том числе координировать усилия по устранению первопричин конфликта на Украине.

Также в МИД подчеркнули, что Лавров и Рубио «подтвердили важность использования заданного президентами России и США импульса процессу нормализации двусторонних отношений».

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября 2025 года и завершится 8 сентября 2026 года. Ранее Захарова сообщила, что выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН запланировано на 27 сентября.

