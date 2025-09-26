Екатеринбургский Ельцин Центр посетила посол Израиля

Посол побывала на Фестивале современной еврейской культуры, одной из площадок которого и выступает Ельцин Центр.
«Экскурсию для посольской делегации провела на английском языке Анна Ковалева, руководитель отдела развития Музея Бориса Ельцина», — рассказали в ЕЦ.
Отметим, что Симона Гальперин, занимающая должность посла Израиля с 1 января 2024 года, в октябре досрочно завершит свою работу. Ранее она получила пост заместителя генерального директора МИДа.
Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.Читать дальше