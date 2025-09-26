Ричмонд
Екатеринбургский Ельцин Центр посетила посол Израиля

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 сентября, УралПолит.Ru. В Екатеринбург впервые приехала посол Израиля в России Симона Гальперин. В городе она посетила Ельцин Центр, сообщили в пресс-службе ЕЦ.

Посол побывала на Фестивале современной еврейской культуры, одной из площадок которого и выступает Ельцин Центр.

«Экскурсию для посольской делегации провела на английском языке Анна Ковалева, руководитель отдела развития Музея Бориса Ельцина», — рассказали в ЕЦ.

Отметим, что Симона Гальперин, занимающая должность посла Израиля с 1 января 2024 года, в октябре досрочно завершит свою работу. Ранее она получила пост заместителя генерального директора МИДа.

