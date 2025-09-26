МВД планирует оцифровать еще одну услугу для автолюбителей

На портале eGov автовладельцы уже могут онлайн оформить регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, снять их с учета, внести исправления в данные автомобиля, заказать госномер или выбрать VIP-номер, зарегистрировать залог на авто, а также получить медицинскую справку для водителей.