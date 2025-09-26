Ричмонд
МВД планирует оцифровать еще одну услугу для автолюбителей

МВД и Минцифры планируют автоматизировать выдачу свидетельств о переоборудовании автомобилей. Приказ о начале пилотного проекта размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения.

Согласно проекту приказа, МВД планирует перевести в цифровой формат выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после внесенных изменений. Это касается, например, переоборудования автомобиля или установки дополнительного оборудования.

«Целью проекта является автоматизация государственной услуги и исключение предоставления услугополучателями ряда документов в бумажном виде, за счет реализации интеграционного взаимодействия между соответствующими информационными системами государственных органов», — говорится в тексте проекта.

В пояснительной записке указано, что проект реализуется совместно с Минцифры и будет запущен в пилотном режиме. Обсуждение проекта продлится до 13 октября 2025 года.

На портале eGov автовладельцы уже могут онлайн оформить регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, снять их с учета, внести исправления в данные автомобиля, заказать госномер или выбрать VIP-номер, зарегистрировать залог на авто, а также получить медицинскую справку для водителей.