МВД планирует оцифровать еще одну услугу для автолюбителей

Согласно проекту приказа, МВД планирует перевести в цифровой формат выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после внесенных изменений. Это касается, например, переоборудования автомобиля или установки дополнительного оборудования.
«Целью проекта является автоматизация государственной услуги и исключение предоставления услугополучателями ряда документов в бумажном виде, за счет реализации интеграционного взаимодействия между соответствующими информационными системами государственных органов», — говорится в тексте проекта.
В пояснительной записке указано, что проект реализуется совместно с Минцифры и будет запущен в пилотном режиме. Обсуждение проекта продлится до 13 октября 2025 года.
На портале eGov автовладельцы уже могут онлайн оформить регистрацию и перерегистрацию транспортных средств, снять их с учета, внести исправления в данные автомобиля, заказать госномер или выбрать VIP-номер, зарегистрировать залог на авто, а также получить медицинскую справку для водителей.