Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами новые векторы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в неформальном заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая прошла в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Глава МИД республики отметил, что диалог предоставил отличную возможность обменяться мнениями с коллегами по вопросам региональных и глобальных процессов, а также по дальнейшему укреплению мер доверия на пространстве Азии.
Узбекистан остается приверженным целям и принципам СВМДА и будет и впредь активно поддерживать усилия, направленные на развитие диалога, доверия и сотрудничества в нашем общем пространстве.
На полях заседания Саидов провел ряд встреч и переговоров с иностранными коллегами. В частности состоялась его встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали.
Стороны отметили обширные возможности для сотрудничества между странами в политической, экономической, культурной и социальной сферах.
Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, который устанавливает регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами.
«Этот важный шаг послужит прочной основой для укрепления диалога, углубления взаимопонимания и открытия новых возможностей для партнерства», — отметил Саидов.
Также состоялась встреча главы узбекского МИД с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.
Стороны обсудили новые пути расширения сотрудничества в области торговли, энергетики, транспортного сообщения и культурного обмена, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках ООН и других международных организаций.
«Мы привержены дальнейшему развитию прочного партнерства, которое способствует миру, стабильности и устойчивому развитию в нашем регионе и за его пределами», — написал Саидов.
В кулуарах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча главы внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Японии Ивая Такэши.
Следующая встреча состоялась с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Стороны обсудили пути укрепления двусторонних отношений и рассмотрели возможности сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, образования и культурного обмена. Подчеркнули важность совместной работы в рамках международных платформ.
«Узбекистан и Уганда привержены углублению дружбы и построению взаимовыгодного партнерства», — написал Саидов.
Состоялись переговоры Саидова с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
Главы ведомств обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества по всем направлениям.
Также подписали Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях продвижения диалога и сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
Состоялась также конструктивная беседа Бахтиёра Саидова с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей, изучения возможностей для углубления сотрудничества в области торговли, инвестиций, энергетики и культурного обмена.
«Повестка дня предстоящих двусторонних мероприятий остается насыщенной и многообещающей. Наша встреча еще раз подчеркивает прочную дружбу и долгосрочное сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном», — отметил министр.
На встрече с заместителем Премьер-министра — министром иностранных дел Черногории Эрвином Ибрагимовичем стороны обсудили пути укрепления экономических связей, изучения новых торговых возможностей и расширения культурных обменов между двумя странами.
Подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, устанавливающий регулярные политические консультации между министерствами иностранных дел в целях дальнейшего укрепления диалога и сотрудничества.
С министром иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски подписан Протокол о межведомственном сотрудничестве, предусматривающий регулярные политические консультации между внешнеполитическими ведомствами.
«Этот важный шаг позволит углубить диалог и укрепить наше партнёрство. Мы остаёмся привержены дальнейшему расширению сотрудничества по многим направлениям», — подчеркнул глава МИД.
На встрече с министром иностранных дел Алжира Ахмедом Аттафом обсуждались пути укрепления двусторонних связей, расширения экономического и торгового сотрудничества, а также развития культурных и образовательных обменов.
«Особое внимание уделено важности тесной координации по региональным и многосторонним вопросам, что подтвердило нашу общую приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию. Узбекистан и Алжир остаются надёжными партнёрами, решительно настроенными на углубление диалога и расширение сотрудничества в будущем», — написал Саидов.
В беседе с министром иностранных дел Таджикистана Сирожиддином Мухриддином Саидов обсудил более тесное сотрудничество во всех сферах.
Наши двусторонние отношения развиваются с беспрецедентной динамикой, опираясь на общую историю и культурное наследие. В этом духе мы сосредоточили внимание на путях дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических связей, обеспечивая более тесное сотрудничество во всех сферах. Узбекистан и Таджикистан едины в своей приверженности углублению дружбы и построению общего будущего мира, стабильности и процветания.
С министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым обсуждались текущее состояние и перспективы узбекско-белорусских отношений. Внимание сосредоточено на укреплении политического диалога, расширении торгово-инвестиционных возможностей и углублении культурно-гуманитарного сотрудничества.
С министром иностранных дел Болгарии Георгом Георгиевым обсужались вопросы укрепления связей между Узбекистаном и Болгарией, рассмотрены новые направления для развития экономического сотрудничества, торговли и инвестиций, а также вопросы расширения культурных и образовательных обменов.
На встрече с Государственным министром Палау Густавом Айтаро состоялось подписание исторического документа — Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.
«Этот важный шаг не только отражает наше взаимное стремление к развитию отношений, но и открывает дверь в многообещающее будущее сотрудничества и партнёрства. С нетерпением ожидаем новых возможностей и выстраивания прочных, долгосрочных связей между Узбекистаном и Палау», — написал Саидов.