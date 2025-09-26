Глава МИД Узбекистана обсудил с коллегами новые векторы сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял участие в неформальном заседании Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая прошла в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Глава МИД республики отметил, что диалог предоставил отличную возможность обменяться мнениями с коллегами по вопросам региональных и глобальных процессов, а также по дальнейшему укреплению мер доверия на пространстве Азии.

Узбекистан остается приверженным целям и принципам СВМДА и будет и впредь активно поддерживать усилия, направленные на развитие диалога, доверия и сотрудничества в нашем общем пространстве.

На полях заседания Саидов провел ряд встреч и переговоров с иностранными коллегами. В частности состоялась его встреча с министром по делам Европы и иностранных дел Албании Элисой Спиропали.

Стороны обсудили новые пути расширения сотрудничества в области торговли, энергетики, транспортного сообщения и культурного обмена, а также подчеркнули важность совместной работы в рамках ООН и других международных организаций.

«Мы привержены дальнейшему развитию прочного партнерства, которое способствует миру, стабильности и устойчивому развитию в нашем регионе и за его пределами», — написал Саидов.

В центре переговоров были вопросы расширения политического диалога, торговли и инвестиций, транспортного сообщения, образования и культурного обмена. Рассмотрены планы на будущее по дальнейшему укреплению давней дружбы и стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, как на двусторонней основе, так и в рамках международных платформ.