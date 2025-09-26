Приговор осужденному на 10 лет бывшему мэру Усть-Кута отменили

Чтобы скрыть взятку, деньги перевели через фиктивную сделку с стройматериалами: подрядчик завысил их стоимость на сумму взятки. Ранее следствие называло другие цифры — 40 миллионов за контракт и 16 миллионов за взятку. Также в 2020 году этот же чиновник избил своего заместителя во время выезда на сельхозугодья.