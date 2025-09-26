Ричмонд
Приговор осужденному на 10 лет бывшему мэру Усть-Кута отменили

Отменён обвинительный приговор бывшему мэру города Усть-Кута.

Источник: Аргументы и факты

Ранее его признали виновным в избиении сотрудника и получении взятки. Об этом сообщает «ТАСС».

Первоначально суд приговорил его к 10 годам колонии. Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, вернула его на пересмотр в Иркутский областной суд.

В 2019 году чиновник подписал контракт на благоустройство за 5 миллионов рублей. Хотя работы выполнили не полностью, он принял их и получил от подрядчика более 1 миллиона рублей взятки.

Чтобы скрыть взятку, деньги перевели через фиктивную сделку с стройматериалами: подрядчик завысил их стоимость на сумму взятки. Ранее следствие называло другие цифры — 40 миллионов за контракт и 16 миллионов за взятку. Также в 2020 году этот же чиновник избил своего заместителя во время выезда на сельхозугодья.