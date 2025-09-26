Ричмонд
Bloomberg: в НАТО не могут позволить себе сбивать дроны с помощью дорогостоящих ракет

Западные страны не могут продолжать сбивать вторгающиеся в их воздушное пространство беспилотники дорогостоящими ракетами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова генсека НАТО Марка Рютте.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В четверг Рютте в интервью Bloomberg признал:

Неразумно сбивать беспилотники стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые обходятся, возможно, в полмиллиона или миллион долларов.

Марк Рютте
генеральный секретарь НАТО

Он пообещал, что в ближайшее время альянс развернет новые технологии для противотстояния дронам — нарушителям воздушного пространства, говорится в статье.

На вопрос об отсутствии у НАТО соответствующего оборудования для борьбы с дронами, Рютте признал, что «в краткосрочной перспективе» это действительно является проблемой, но заверил, что новые технологии будут внедрены «уже в ближайшие недели». Он намекнул на то, что, помимо «традиционного способа» борьбы с беспилотниками, у альянса появится «новая технология перехвата».

Ранее в эфире CNN Рютте, отвечая на вопрос о реакции НАТО на российские самолеты, которые якобы «вторгаются» в воздушное пространство членов альянса, сказал, что не всегда следует применять силу в отношении «нарушителей» и сбивать их.

Кроме того, Рютте назвал «фантастическим» заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина с помощью Европейского союза сможет вернуть все территории, потерянные в ходе конфликта с Россией. Генсек добавил, что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров: «Почему-то нам пока не удалось усадить их за стол переговоров… Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров и обсудить сложные вопросы, как положить конец войне».

