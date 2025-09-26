Bloomberg: в НАТО не могут позволить себе сбивать дроны с помощью дорогостоящих ракет

Кроме того, Рютте назвал «фантастическим» заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина с помощью Европейского союза сможет вернуть все территории, потерянные в ходе конфликта с Россией. Генсек добавил, что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров: «Почему-то нам пока не удалось усадить их за стол переговоров… Зеленский и Путин должны сесть за стол переговоров и обсудить сложные вопросы, как положить конец войне».