Путин: ситуация в сотрудничестве России и Беларуси очень хорошая

26 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в сотрудничестве России и Беларуси очень хорошая. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В целом ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Свыше $50 млрд товарооборот. Практически по всем направлениям у нас идет активная работа. То же самое касается вопросов обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Президент России.

