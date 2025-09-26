«В целом ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Свыше $50 млрд товарооборот. Практически по всем направлениям у нас идет активная работа. То же самое касается вопросов обеспечения безопасности Союзного государства», — сказал Президент России.
Путин: ситуация в сотрудничестве России и Беларуси очень хорошая
26 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в сотрудничестве России и Беларуси очень хорошая. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.