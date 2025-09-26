Лукашенко заявил о возможности строительства второй АЭС на востоке Беларуси

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что вторую АЭС могут построить на востоке республики.
Он обратил внимание на то, что «Росатом» уже проработал варианты дальнейшего расширения атомной энергетики Беларуси.
«Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», ― цитирует БелТА Лукашенко.
Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос финансирования не стоит.
«Если есть потребитель, который будет брать электроэнергию и платить нужный тариф, это вообще не проблема», ― сказал Путин.
Лукашенко согласился с этим.
Днем ранее белорусский президент отмечал, что в случае принятия положительного решения о второй АЭС в Беларуси строить эту станцию будут вместе с россиянами, так как «они научили нас это делать».