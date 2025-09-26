Политолог рассказал, сможет ли Европа без США поддерживать Украину

«Вопрос о том, продолжать ли поддержку Украины самостоятельно, не является компетенцией Европы. Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы», — отметил Асафов. Позиция отдельных государств, безусловно, может быть озвучена, однако она едва ли изменит фактическую ситуацию, считает эксперт.
Асафаров считает, что недостаток самостоятельности вынуждает ЕС во всем следовать в фарватере политики США — от экономических решений до поддержки Киева. При этом эксперт допускает, что Брюссель может попытаться активнее вовлекать Вашингтон в конфликт.
Собеседник издания пояснил, что сокращение помощи возможно исключительно после принятия общего решения на этот счет, которого пока не существует. «И подготовка к вероятному конфликту с Россией тоже остается на повестке», — добавил Асафаров.
Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что Европа не должна единолично нести ответственность за предоставление помощи Киеву. По ее словам, Вашингтон, как ключевой союзник в НАТО, обязан демонстрировать солидарность.