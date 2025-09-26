Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, сможет ли Европа без США поддерживать Украину

Европа не обладает достаточной степенью самостоятельности, чтобы в случае ухода США продолжить поддержку Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог Александр Асафов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Вопрос о том, продолжать ли поддержку Украины самостоятельно, не является компетенцией Европы. Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы», — отметил Асафов. Позиция отдельных государств, безусловно, может быть озвучена, однако она едва ли изменит фактическую ситуацию, считает эксперт.

Асафаров считает, что недостаток самостоятельности вынуждает ЕС во всем следовать в фарватере политики США — от экономических решений до поддержки Киева. При этом эксперт допускает, что Брюссель может попытаться активнее вовлекать Вашингтон в конфликт.

Собеседник издания пояснил, что сокращение помощи возможно исключительно после принятия общего решения на этот счет, которого пока не существует. «И подготовка к вероятному конфликту с Россией тоже остается на повестке», — добавил Асафаров.

Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что Европа не должна единолично нести ответственность за предоставление помощи Киеву. По ее словам, Вашингтон, как ключевой союзник в НАТО, обязан демонстрировать солидарность.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше