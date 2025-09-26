Политолог рассказал, сможет ли Европа без США поддерживать Украину

«Вопрос о том, продолжать ли поддержку Украины самостоятельно, не является компетенцией Европы. Если будет принято консенсусное решение о продолжении помощи, эта помощь продолжится, несмотря ни на какие болезненные последствия для Европы», — отметил Асафов. Позиция отдельных государств, безусловно, может быть озвучена, однако она едва ли изменит фактическую ситуацию, считает эксперт.