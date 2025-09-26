Беглов: новый Цимбалинский путепровод пропустит в 2,5 раза больше машин

В Петербурге продолжается реализация крупного инфраструктурного проекта — реконструкция Цимбалинского путепровода. Он соединяет Невский и Фрунзенский районы над путями Октябрьской железной дороги.
Строители приступили к ответственному этапу — надвижке металлоконструкций пролетного строения. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что сооружается новый путепровод взамен старого, который имел слишком узкую проезжую часть и не позволял курсировать поездам ВСМ.
Протяженность нового сооружения со съездами составит 975 метров. Путепровод расширится с двух до четырех полос движения, его пропускная способность увеличится почти в 2,5 раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки.
Реконструкция проводится в рамках приоритета развития «Удобный общественный транспорт». На новом объекте появятся тротуары и велодорожка. Надвижка пролета производится только во время технологических «окон» в графике движения поездов. Для работ смонтировали 60-метровый аванбек и использовали два гидроцилиндра грузоподъемностью 200 тонн каждый. Планируется надвинуть до 50 метров пролетного строения.
На площадку доставлено 3500 тонн металлоконструкций из необходимых 5200 тонн, все изготовлены в Петербурге. Продолжается возведение опор — завершены работы на пяти из восьми. Ведутся работы по устройству буронабивных свай и монтажу подпорной стенки.
Реконструкцию планируется завершить до конца 2027 года.