Беглов: новый Цимбалинский путепровод пропустит в 2,5 раза больше машин

Реконструкция проводится в рамках приоритета развития «Удобный общественный транспорт». На новом объекте появятся тротуары и велодорожка. Надвижка пролета производится только во время технологических «окон» в графике движения поездов. Для работ смонтировали 60-метровый аванбек и использовали два гидроцилиндра грузоподъемностью 200 тонн каждый. Планируется надвинуть до 50 метров пролетного строения.