Шелест назвал школьников-получателей именной стипендии мэра Омска

«Отдельное спасибо педагогам, тренерам, наставникам и родителям стипендиатов, в каждой судьбе ребенка есть их неоценимый вклад», — сообщил Шелест в своем телеграм-канале.
Всего в 2025 году на конкурсный отбор было представлено 73 портфолио, премию получили 10 учащихся 8−11 классов. Посетить церемонию награждения смогли семеро юных омичей:
- Валерия Беккер, лицей № 29. Неоднократный призер и победитель муниципальных и региональных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Особый интерес проявляет к изучению английского языка, литературы, математики, географии;
- Артем Лисин, лицей № 54. Неоднократный победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике и экономике. Победитель международной олимпиады по финансовой грамотности, Всесибирской открытой олимпиады школьников, олимпиады по программированию «ТехноКубок»;
- Михаил Лисин, лицей № 64. Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, призер заключительного этапа физико-математической олимпиады «Росатом» по математике и многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», активный участник профильных смен регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов «Сириус 55», увлекается изучением английского языка;
- Иван Ложников, гимназия № 139. Неоднократный призер и победитель областных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию и лыжным гонкам, имеет I разряд по спортивному ориентированию, золотой знак отличия Всероссийского физкультурного комплекса ГТО (III ступень), финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года» в номинации «Спортсмен года»;
- Федор Мягков, гимназия № 43. Победитель и призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, географии, литературе, искусству, обществознанию, физике, математике, русскому языку. Имеет благодарственные письма за персональные выставки рисунков.
- Александра Панфилова, лицей № 64. Кандидат в мастера спорта России по плаванию, рекордсменка Омской области на дистанции 50 м в технике брасс среди девушек до 14 лет, призер Первенства Омской области, Сибирского Федерального округа и всероссийских соревнований по плаванию, имеет золотые значки отличия Всероссийского физкультурного комплекса ГТО III, IV, V ступеней;
- Вера Сараева, гимназия № 159. Неоднократный призер и победитель областных и региональных соревнований по биатлону и лыжным гонкам, имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Кроме занятий спортом, тяготеет к математике, физике, биологии, русскому языку.