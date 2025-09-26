Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелест назвал школьников-получателей именной стипендии мэра Омска

В пятницу, 26 сентября 2025 года, Сергей Шелест вручил сертификаты «Именной стипендии мэра города Омска — 2025» школьникам, наиболее отличившимся в учебе, спорте, творчестве, общественной работе и других сферах жизни.

«Отдельное спасибо педагогам, тренерам, наставникам и родителям стипендиатов, в каждой судьбе ребенка есть их неоценимый вклад», — сообщил Шелест в своем телеграм-канале.

Всего в 2025 году на конкурсный отбор было представлено 73 портфолио, премию получили 10 учащихся 8−11 классов. Посетить церемонию награждения смогли семеро юных омичей:

  • Валерия Беккер, лицей № 29. Неоднократный призер и победитель муниципальных и региональных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Особый интерес проявляет к изучению английского языка, литературы, математики, географии;
  • Артем Лисин, лицей № 54. Неоднократный победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике, физике и экономике. Победитель международной олимпиады по финансовой грамотности, Всесибирской открытой олимпиады школьников, олимпиады по программированию «ТехноКубок»;
  • Михаил Лисин, лицей № 64. Призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике, призер заключительного этапа физико-математической олимпиады «Росатом» по математике и многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», активный участник профильных смен регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов «Сириус 55», увлекается изучением английского языка;
  • Иван Ложников, гимназия № 139. Неоднократный призер и победитель областных и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию и лыжным гонкам, имеет I разряд по спортивному ориентированию, золотой знак отличия Всероссийского физкультурного комплекса ГТО (III ступень), финалист регионального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года» в номинации «Спортсмен года»;
  • Федор Мягков, гимназия № 43. Победитель и призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, географии, литературе, искусству, обществознанию, физике, математике, русскому языку. Имеет благодарственные письма за персональные выставки рисунков.
  • Александра Панфилова, лицей № 64. Кандидат в мастера спорта России по плаванию, рекордсменка Омской области на дистанции 50 м в технике брасс среди девушек до 14 лет, призер Первенства Омской области, Сибирского Федерального округа и всероссийских соревнований по плаванию, имеет золотые значки отличия Всероссийского физкультурного комплекса ГТО III, IV, V ступеней;
  • Вера Сараева, гимназия № 159. Неоднократный призер и победитель областных и региональных соревнований по биатлону и лыжным гонкам, имеет золотой знак отличия Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Кроме занятий спортом, тяготеет к математике, физике, биологии, русскому языку.