Оппозиция в Молдавии оспорила поправки о приостановке деятельности партий

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча заявил в пятницу, что оспорил в Конституционном суде поправки в закон о политических партиях, которые позволяют приостанавливать деятельность партий в период избирательной кампании.
В четверг Апелляционная палата Кишинева ограничила на 12 месяцев деятельность оппозиционной партии «Сердце Молдовы», которая входит Патриотический блок. Адвокат Фадей Нагачевский заявил, что политсила опротестует в Высшей судебной палате Молдавии решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов.
Мы оспариваем эту оскорбительную норму, поскольку она противоречит практике Конституционного суда и заключениям Венецианской комиссии и, по сути, используется партией власти для борьбы с политическими оппонентами административными решениями.
По его словам, до 14 июня 2025 года действовал запрет на ограничение деятельности политических партий в ходе кампаний, а ответственность за избирательный процесс несла Центральная избирательная комиссия.
«Кто будет у власти — должен решать народ, а не партия Майи Санду, которая использует политически контролируемые органы», — отметил вице-спикер парламента, который также является исполнительным секретарем Партии социалистов.
Батрынча подчеркнул, что поданные в Конституционный суд документы содержат требование о приостановлении действия поправок «во избежание нанесения непоправимого ущерба избирательному процессу».
Парламент Молдавии 14 июня 2025 года утвердил изменения в закон о политических партиях, предоставив минюсту полномочия инициировать ограничение их деятельности в период выборов. Оппозиция назвала поправки противоречащими международным стандартам.
В июле прокуратура Молдавии инициировала несколько дел против членов партий, входящих в Патриотический блок, заявив о расследовании возможного финансирования из-за рубежа. Оппозиция считает это политическим давлением на фоне подготовки к парламентским выборам, назначенным на 28 сентября.
В блок входят четыре партии: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Влах и Партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».